Сбившей женщину и ребёнка на улице Свободы в Москве женщине грозит срок до семи лет лишения свободы

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28 ноября 2022, 09:20 Источник: РЕН-ТВ

колония, фото: pixabay.com

В Москве в воскресенье на улице Свободы 37-летняя женщина, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с годовалым ребенком в коляске и мальчика.

В столичной прокуратуре сообщили, что за совершение этого преступления виновному предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В результате ДТП сбитая женщина скончалась на месте аварии. Мальчик на момент приезда бригады скорой находился в состоянии клинической смерти. Медики пытались реанимировать малыша, но не удалось. Ребенок скончался в автомобиле скорой помощи, - пишет Telegram-канал «112».

Малыш, которого женщина катила в коляске, госпитализирован. Погибла Елена Столбунова, ей было 36 лет.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую Наталью Украинскую, - передает РЕН-ТВ.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.