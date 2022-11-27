Основателю сети кафе грозит тюремный срок из-за драки с полицией

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27 ноября 2022, 12:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

На днях в правоохранительные органы поступило сообщение о нарушении общественного порядка на 5-й улице Ямского поля. Полицейские обнаружили четверых хулиганов с признаками алкогольного опьянения, которые разбили стекло двери в бизнес-центр.

Как следует из информации пресс-службы столичного ГУ МВД, на законные требования сотрудников полиции граждане совсем не реагировали. При задержании нарушители оказали сопротивление. В результате двое сотрудников обратились за медицинской помощью.

В главе отметили, что документы, собранные по этому инциденту, уже переданы в СК. Среди нарушителей порядка оказался Филипп Лейтес, владелец и основатели сети кафе «Правда кофе». В отношении предпринимателя и его знакомых составлены протоколы об административном правонарушении (ст.20.1 КоАП «мелкое хулиганство»). Но участникам нападения на силовиков могут вменить ст.318 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти). Лейтес отрицает нападение на стражей порядка, но у следствия есть видеозаписи, которые могут опровергнуть его слова. В таком случае бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.