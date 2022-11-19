Взрыв бытового газа в жилом доме на Сахалине унес как минимум 9 жизней, трое погибших – дети

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19 ноября 2022, 13:18 Александр Крохмаль, Журналист

По меньшей мере, 9 человек погибли в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме на Сахалине. Среди погибших – трое детей. Взрыв привёл к обрушению всего подъезда.

Ударная волна выбила стекла в зданиях рядом. Всё случилось около часа дня по местному времени. Видео об этом уже можно посмотреть на разных интернет-площадках. Одна из пострадавших была вовремя доставлена в Тымовскую районную больницу. Там ей скоро проведут операцию. Согласно информации от МЧС, под завалами могут находиться 6 человек.

На сайте СК РФ сообщается, что было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущество по неосторожности. Между тем, глава Сахалинского региона уточнил, что дом не был газифицирован, а причины взрыва – выясняются. В качестве предварительной причины ЧП называют неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.