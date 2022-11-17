Фермер хотел зарезать поросёнка, но в итоге пострадал сам

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17 ноября 2022, 16:02 Ксения Калуга

Фото: unsplash.com

40-летний житель Омска случайно перерезал себе вену и артерию, когда собирался зарезать поросёнка. В итоге у мужчины на теле образовалась «ложная аневризма».

Как сообщает Минздрав, омич держал животное между бёдер, а потом занёс нож. Однако в момент удара поросёнок вырвался, в результате чего фермер воткнул нож себе в ногу. Мужчина оказал себе первую помощь, но потом решил обратиться в больницу. Там врачи обнаружили, что фермер повредил себе вену и артерию. Между ними образовалась «ложная аневризма».

Доктора решили экстренно оперировать пациента. Ногу омичу удалось сохранить. Мужчину в скором времени выписали. А вот что происходило дальше с поросенком, удалось ли ему избежать своей участи, остается загадкой.