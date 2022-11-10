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Аргументы Недели Происшествия 13+

Выкинувшая ребенка из окна москвичка не сожалеет о случившемся

, 12:16 Источник: РИА "Новости"

Выкинувшая ребенка из окна москвичка не сожалеет о случившемся
машина СК РФ, Zamir Usmanov/globallook.com

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова заявила, что выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на одиннадцатом этаже москвичка не высказала сожаления по поводу случившегося.

В рамках допроса женщина признала свою вину, однако в ходе проверки показаний на месте она не выразила сожаления о произошедшем, а также сообщила следствию подробности событий того дня.

Впоследствии состояние психического здоровья гражданки оценит назначенная следствием психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, утром во вторник годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли под окнами дома в Сумском проезде в Москве. Позже ребенок скончался.

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