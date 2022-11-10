Выкинувшая ребенка из окна москвичка не сожалеет о случившемся

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова заявила, что выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на одиннадцатом этаже москвичка не высказала сожаления по поводу случившегося.
В рамках допроса женщина признала свою вину, однако в ходе проверки показаний на месте она не выразила сожаления о произошедшем, а также сообщила следствию подробности событий того дня.
Впоследствии состояние психического здоровья гражданки оценит назначенная следствием психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, утром во вторник годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли под окнами дома в Сумском проезде в Москве. Позже ребенок скончался.