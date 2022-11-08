В Москве женщина выкинула из окна 11-го этажа ребенка 2021 года рождения

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 ноября 2022, 10:53

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве 26-летняя женщина выкинула из окна 11-го этажа дома в Сумском проезде своего ребенка 2021 года рождения. Маленькую девочку обнаружили под окнами жилого дома в районе Чертаново Северное.

Годовалая малышка выжила после падения с высоты, она госпитализирована.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.

Москвичка, выбросившая свою дочь из окна кухни, госпитализирована. Предварительный диагноз — отравление лекарствами. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что при этом в квартире также чувствовался запах газа. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего ребенка".