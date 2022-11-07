Жители Костромы ожидали чего-то подобного пожару в «Полигоне»

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7 ноября 2022, 17:56

Жители Костромы потрясены трагедией, которая произошла в ночь на 5 ноября в развлекательном центре «Полигон». Люди возлагают цветы к обнесённому лентой месту пожара. Огонь унёс жизни 13 человек и полностью разрушил строение. Кроме развлекательного центра «Полигон», в здании находилось ещё 5 организаций.



Расположенный в центре Костромы клуб «Полигон» давно пользовался дурной репутацией из-за драк и убийства. Молодёжь посещала его из-за не очень высоких цен. Посетители заведения внушали опасение таксистам, которые не желали брать заказы из подозрительного клуба. Жители города после пожара признались, что ожидали чего-то подобного.



Причина смерти погибших - отравление токсичными продуктами при горении. Восемь тел было обнаружено в курилке, три жертвы находились в туалете, по одной – в кухне и в ресторанном зале. Пять человек были доставлены в клинику с травмами. Пострадавшим обработали порезы и лёгкие ожоги, необходимости госпитализировать их не было. По словам владельца клуба депутата областной думы И. Мирзоева, он поможет родным погибших материально, а также в организации похорон.



Следствие предполагает, что пожар мог стать следствием неосторожного обращения с ракетницей посетителя, который сумел её пронести в здание. Эвакуационные выходы в заведении были заперты. При входе в клуб установлен ростовой турникет, но рядом с ним нет двери, через которую можно было бы выбраться в случае чрезвычайной ситуации. По словам независимого эксперта по возгораниям С. Назарова, проблемы с пожарной сигнализацией и то, что здание нельзя было своевременно покинуть, и являются предполагаемыми причинами трагедии. Об этом свидетельствует расположение тел. Окончательные причины трагического происшествия назовёт следствие после выяснения всех подробностей.