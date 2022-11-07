Родственникам погибших в результате пожара в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

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7 ноября 2022, 10:46 Источник: Telegram

рубли, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в понедельник заявил, что семьям погибших из-за пожара в кафе "Полигон" в Костроме из резервного фонда администрации региона выплатят по сто тысяч рублей.

Сергей Ситников 7 ноября сообщил, что к настоящему моменту подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, которые погибли в результате возгорания в кафе "Полигон", расположенном в Костроме.

Уточняется, что родственникам каждого из тринадцати погибших из резервного фонда Костромской области выплатят по сто тысяч рублей.

Напомним, пожар вспыхнул в кафе в ночь на минувшую субботу.