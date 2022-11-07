Родственникам погибших в результате пожара в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в понедельник заявил, что семьям погибших из-за пожара в кафе "Полигон" в Костроме из резервного фонда администрации региона выплатят по сто тысяч рублей.
Сергей Ситников 7 ноября сообщил, что к настоящему моменту подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, которые погибли в результате возгорания в кафе "Полигон", расположенном в Костроме.
Уточняется, что родственникам каждого из тринадцати погибших из резервного фонда Костромской области выплатят по сто тысяч рублей.
Напомним, пожар вспыхнул в кафе в ночь на минувшую субботу.