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Baza: вероятный виновник пожара в Костроме, унесшего 13 жизней, недавно вернулся из зоны спецоперации

, 15:33 Источник: Telegram-канал "База"

Baza: вероятный виновник пожара в Костроме, унесшего 13 жизней, недавно вернулся из зоны спецоперации
Фото с места происшествия - кадр из видео: t.me/bazabazon/

Мужчина, который, как предполагается, устроил фейерверк, приведший к пожару в кафе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, недавно приехал из Украины, где принимал участие в спецоперации. Об этом написал телеграм-канал Baza.

По словам родственников, 23-летний Станислав И. получил ранение во время обстрела силами ВСУ автоколонны с боеприпасами, в которой он двигался. Взрывной волной его выбросило из машины. С переломом ноги мужчина попал в госпиталь, а после лечения вернулся домой, в Костромскую область. В начале ноября он снова отправился в воинскую часть для прохождения медицинской комиссии.

Как пишет Baza, в пятницу вечером, перед тем, как отправиться в кафе, он созванивался с родственниками и рассказал, что у него все хорошо.

Ранее сообщалось, что при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу погибли 13 человек. 

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