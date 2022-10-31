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Аргументы Недели Происшествия 13+

Депутат от «Единой России» сбил на автомобиле ребенка и скрылся с места ДТП

, 12:52 Источник: ria.ru

Депутат от «Единой России» сбил на автомобиле ребенка и скрылся с места ДТП
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В городе Татарск Новосибирской области водитель внедорожника Toyota сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив пострадавшего лежать на месте ДТП. Нарушителем оказался 67-летний член партии «Единая Россия», местный депутат Сергей Мамонтов.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже водитель сам пришел в отделение полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.

Глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец заявила, что Сергей Мамонтов будет исключён из партии.

«Таким людям не то что в партии — в обществе не место. Даже животные так не поступают», — приводит слова ответственного секретаря комиссии ЕР по этике Евгения Ревенко РИА Новости.

В отношении Мамонтова завели два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

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