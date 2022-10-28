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Аргументы Недели Происшествия 13+

Экоактивисты облили краской бутик Rolex

, 12:52

Экоактивисты облили краской бутик Rolex
Martyn Wheatley/globallookpress.com

Участники протестного движения Just stop oil облили оранжевой краской фасад флагманского бутика швейцарского производителя часов Rolex в центре Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Evening Standard.

В результате инцидента полиция задержала двух человек.

Отмечается, что с помощью акции протеста активисты пытались обратить внимание на тему нефти. Они выступают за скорый переход к использованию возобновляемых источников энергии: солнечного света, водных потоков, ветра, приливов и геотермальной теплоты. Кроме того, участники движения требует прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных месторождений в Северном море.

Ранее сообщалось, что экоактивисты облили «Подсолнухи» Ван Гога томатным супом.

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