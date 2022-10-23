Жительница дома, на который упал Су-30, рассказала, что в момент крушения в квартире были ее сын и мать

Жительница Иркутска Ольга Милешина, на дом которой 23 октября упал потерпевший крушение истребитель Су-30, рассказала, как ей и ее семье удалось спастись.
По ее словам, в момент крушения сама она была в хозяйственной пристройке у дома, в квартире же находились ее 7-летний сын и мать.
«Я еле-еле вышла из нашего «чулана», буквально разгребая горячие ветки. Зашла в дом, а там все в дыму. Вывела маму и сына, мы пошли через огород к соседу на участок. Больше всего за сына испугалась», - рассказала женщина изданию «КП-Иркутск».
Она также добавила, что в их квартире рухнула стена, а ее автомобиль, припаркованный во дворе, сгорел.
По словам Ольги, дом рассчитан на две семьи. Соседей в момент крушения, по счастью, не было на месте, а именно на их половину пришелся основной удар.
В настоящее время обе семьи находятся у родственников.
Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов сообщал, что пострадавшим будет предоставлено временное жилье.