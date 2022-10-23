Жительница дома, на который упал Су-30, рассказала, что в момент крушения в квартире были ее сын и мать

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23 октября 2022, 17:52 Источник: КП-Иркутск

На месте крушения Су-30. Фото: vk.com/onlirk/globallook.com

Жительница Иркутска Ольга Милешина, на дом которой 23 октября упал потерпевший крушение истребитель Су-30, рассказала, как ей и ее семье удалось спастись.

По ее словам, в момент крушения сама она была в хозяйственной пристройке у дома, в квартире же находились ее 7-летний сын и мать.

«Я еле-еле вышла из нашего «чулана», буквально разгребая горячие ветки. Зашла в дом, а там все в дыму. Вывела маму и сына, мы пошли через огород к соседу на участок. Больше всего за сына испугалась», - рассказала женщина изданию «КП-Иркутск».

Она также добавила, что в их квартире рухнула стена, а ее автомобиль, припаркованный во дворе, сгорел.

По словам Ольги, дом рассчитан на две семьи. Соседей в момент крушения, по счастью, не было на месте, а именно на их половину пришелся основной удар.

В настоящее время обе семьи находятся у родственников.

Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов сообщал, что пострадавшим будет предоставлено временное жилье.