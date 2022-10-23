Летчик-инструктор Красноперов предположил, что пилоты упавшего истребителя были без сознания из-за проблем с кислородными масками

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23 октября 2022, 16:33 Источник: "Подъём"

Истребитель, MOD Russia/globallook.com

Пилоты потерпевшего в Иркутске крушение истребителя Су-30СМ могли находиться без сознания из-за проблем с подачей кислорода. Такую гипотезу выдвинул изданию «Подъем» майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

В своем комментарии он исходил из информации, опубликованной газетой «Твой Иркутск». Она написала, что пилоты до момента крушения были без сознания — якобы, это увидел экипаж другого самолета.

По словам эксперта, если истребитель находился на высоте более 4 тысяч метров, пилоты должны были использовать кислородное оборудование.

«Его [оборудование] проверяют при вылете. Если кислорода там не было, то человек засыпает. Как в горах при нехватке кислорода», - сказал Красноперов.

Ранее сообщалось, что в доме, на который упал истребитель, жило 5 человек — в момент крушения их не было на месте.