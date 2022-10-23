ОАК: истребитель, упавший на жилой дом в Иркутске, выполнял приемо-сдаточный полет

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23 октября 2022, 15:17 Источник: ТАСС

Самолет Су-30 СМ2. Фото: PJSC UAC/globallook.com

Самолет Су-30СМ, который вечером в воскресенье упал на жилой дом в Иркутске выполнял приемо-сдаточный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

«Сегодня [23 октября] в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ», - заявили в корпорации.

Там подтвердили, что экипаж самолета погиб. Расследованием инцидента займется комиссия, в состав которой войдут специалисты авиапромышленности и профильных институтов. Размер ущерба на земле в настоящее время устанавливается, отметили в ОАК.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на месте падения истребителя составила 200 квадратных метров.