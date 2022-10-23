ОАК: истребитель, упавший на жилой дом в Иркутске, выполнял приемо-сдаточный полет

Самолет Су-30СМ, который вечером в воскресенье упал на жилой дом в Иркутске выполнял приемо-сдаточный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
«Сегодня [23 октября] в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ», - заявили в корпорации.
Там подтвердили, что экипаж самолета погиб. Расследованием инцидента займется комиссия, в состав которой войдут специалисты авиапромышленности и профильных институтов. Размер ущерба на земле в настоящее время устанавливается, отметили в ОАК.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на месте падения истребителя составила 200 квадратных метров.