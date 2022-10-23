При падении самолета Су-30 в Иркутске погибли два пилота

В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске в воскресенье, 23 октября, погибли два пилота. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.
Согласно последним данным ведомства, жертв среди населения нет, поскольку в частном доме в момент происшествия никого не было. К настоящему моменту пожар на земле удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что площадь пожара после падения самолета Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске к настоящему моменту составила 200 квадратных метров.