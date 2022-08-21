В Кемерово в СИЗО заключенные удерживают двух заложников - работников ФСИН

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21 августа 2022, 21:36

фото: pixabay.com

В Кемерово в воскресенье восемь заключенных следственного изолятора № 1 взяли троих работников СИЗО в заложники - двух женщин и мужчину. Одна сотрудница была освобождена. Двоих заключенные удерживают.

Представители главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области сообщили "Интерфаксу", что "в СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения".

Заключенные требовали вызвать на место представителей прокуратуры и руководство регионального управления ФСИН и просили предоставить им сотовую связь.

Источники NGS42.RU сообщили, что на место прибыли сотрудники прокуратуры.

Организованы переговоры с заключенными. Ситуация в СИЗО контролируемая.