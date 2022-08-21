В Челябинской области сотрудники ДПС помогли двум дамам на дороге

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

21 августа 2022, 17:36 Анна Семенова

Инспекторы ДПС примчались на помощь дамам ночью. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Ночью у автоледи пробило колесо, поменять самостоятельно его возможности не было.

В адрес полицейских Челябинской области часто приходят благодарности. Неравнодушные сотрудники правоохранительных органов всегда придут на помощь: кого-то сопроводят с мигалкой в больницу, кому-то помогут пересадить пассажиров из сломавшегося автобуса, а кого-то не оставят ночью на трассе с пробитым колесом.

Очередное спасибо прилетело инспекторам ДПС Егору Семенову и Григорию Балагурову из Верхнего Уфалея. Они выручили двух дам, которые ночью ехали из города Куса в Свердловскую область. Между поселком Нижний Уфалей и городом Верхний Уфалей у машины пробило колесо. А нужного инструмента у автоледи с собой не оказалось. Вокруг темнел лес, сотовая связь не ловила… Голосовать на обочине было бесполезно: ни один проезжающий автомобиль не останавливался. Ситуация не из простых. Подруги смогли дозвониться до номера 112, спасатели передали вызов в полицию и на помощь выехали Семенов и Балагуров.

Они быстро поменяли сдутое колесо, убедились, что других проблем нет, и пожелали девушкам счастливого пути.

Подруги отметили душевное отношение и доброту инспекторов и решили рассказать об этом случае в социальных сетях.