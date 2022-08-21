Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Происшествия 13+

УМВД Ульяновской области уточнило информацию о числе жертв ДТП с автобусом, погибли 16 человек

, 17:43 Источник: РИА Новости

УМВД Ульяновской области уточнило информацию о числе жертв ДТП с автобусом, погибли 16 человек
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье на трассе в Ульяновской области погибли 16 человек. Информацию о числе жертв ДТП уточнили в региональном управлении МВД.

Ранее ведомство сообщало о гибели 14 человек, и три человека пострадали. Детей среди погибших и пострадавших нет. Предполагалось, что в аварии погибли граждане Казахстана.

Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан Казахстана.

Авария произошла на трассе у села Прасковьино в Николаевском районе Ульяновской области. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По словам очевидцев, микроавтобус раздавило двумя грузовиками. Предварительная причина ДТП — выезд одной из фур на встречку.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия