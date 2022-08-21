В Челябинской области шантажистка выложила в соцсети интимные фото девушки

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

21 августа 2022, 17:05 Анна Семенова

Всегда нужно помнить о безопасности в интернете, и не отправлять кому попало свои фото, тем более откровенные. Фото: ru.

Потерпевшая рассказала, что отправляла снимки бывшему парню, с которым давно рассталась.

Любовная связь обернулась для жительницы Саткинского района неприятными последствиями спустя несколько лет. 24-летней жительнице Южного Урала вдруг стала писать в социальной сети незнакомка. Она потребовала три тысячи рублей, иначе пригрозила распространить пикантные фото. Девушка никаких денег перечислять не стала, после чего интимные снимки разошлись по ее друзьям и размещены на ее странице.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что с шантажисткой не знакома, как у нее оказались ее фото, она не знает. Откровенные снимки она отправляла более двух лет назад молодому человеку, но сейчас даже не помнит его имени.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство».

А южноуральцам напомнили простое правило: все, что попало в интернет, там остается если не навсегда, то надолго. Всегда думайте о том, чем вы делитесь с друзьями и знакомыми.