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Бывший главный внештатный нарколог Минздрава РФ Брюн не признаёт вину по делу о мошенничестве

, 09:38

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава РФ Брюн не признаёт вину по делу о мошенничестве
Брюн Евгений Алексеевич, фото: сайт Думы

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, заявил, что не признаёт вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

В беседе с правозащитниками Брюн подчеркнул, что не является виновным по выдвигаемым ему обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. 

«Посетившим ИВС членам комиссии Брюн, задержанный по подозрению в мошенничестве, заявил, что вину не признаёт», — сказал представитель ОНК.

Напомним, что бывший главный психиатр-нарколог Минздрава был задержан 19 августа в 05.00 после допроса УВД. 

Евгений Брюн — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член ОП РФ с 2011 года.

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