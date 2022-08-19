В Челябинской области пациентка больницы стала жертвой соседки по палате

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

19 августа 2022, 15:06 Анна Семенова

Украшения вернулись к хозяйке. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Мошенница предложила почистить украшения от порчи.

Люди, которые лежат в больнице, часто коротают время за разговорами с соседями по палате. Но иногда доверчивость может сыграть с человеком злую шутку. Так 30-летняя жительница города Южноуральска лишилась всех своих украшений после общения с «коллегой по несчастью». Соседка по палате сообщила ей о порче и сказала, что сможет снять «заклятие», но для этого необходимо отдать свои ценности на чистку. Ювелирные изделия на сумму 26 тысяч рублей потерпевшая больше не увидела, так же как и свою спасительницу.

После обращения в полицию сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемую. 24-летняя местная жительница ранее судима не была. При допросе она рассказала, что сдала украшения в ломбард, а полученные деньги потратила на свои нужды.

Сотрудники полиции изъяли в ломбарде украшения и вернули их потерпевшей. Мошенница же находится под подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают, не была ли причастна данная гражданка к подобным преступлениям.