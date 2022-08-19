В Челябинской области мужчина на квадроцикле разбился на горе Уреньга

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19 августа 2022, 13:47 Анна Семенова

Полчаса спасатели выбирали удобную позу для переноса пострадавшего. Фото: ПСС Челябинской области

Эвакуировать пострадавшего пришлось с самой высокой точки Златоустовского округа.

ЧП произошло в районе Пугачевской тропы, на сопке горы Уреньга. 34-летний мужчина на квадроцикле приехал сюда, чтобы выбрать место для организации спортивных соревнований. Но поднимаясь на крутой склон, он не смог справиться с управлением транспорта, железный конь перевернулся, а его хозяин вылетел на камни.

Падение было такой силы, что мужчина получил многочисленные, сложные переломы. На счастье, рядом находились другие туристы, они увидели, что случилось и сразу же обратились в службу спасения. Прибывшие на место специалисты более получаса пытались найти то положение для переноса пострадавшего, чтобы он испытывал наименьшую боль, однако это не помогло, бедняга кричал, испытывая дикие страдания, до машины скорой идти пришлось около километра.

Максимально осторожно южноуральца донесли на спинальном щите до врачей. После оказания первой помощи его отвезли в больницу.