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Аргументы Недели Происшествия 13+

Губернатор Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов в Белгородской области, жителей близлежащих сёл эвакуируют

, 20:40 Источник: Telegram

Губернатор Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов в Белгородской области, жителей близлежащих сёл эвакуируют
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото с сайта Кремля.

Склад с боеприпасами загорелся в четверг в Белгородской области. Причины случившегося пока неизвестны. Об инциденте сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее пожар на складе боеприпасов, приведший к детонации снарядов, случился в Джанкойском районе Крыма. 

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