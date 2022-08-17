Спасатели неделю ищут жителя Башкирии, пропавшего в Челябинской области

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17 августа 2022, 16:13 Анна Семенова

Спасатели прочесывают все труднодоступные места в поисках пропавших. Фото: скрин с видео ПСС Челябинской области

Мужчина выехал из Златоуста и таинственно исчез в лесном массиве.

Полиция, сотрудники пожарной охраны и Поисково-спасательной службы с 10 августа разыскивают исчезнувшего при таинственных обстоятельствах жителя Башкирии, который гостил в Златоусте.

На личном автомобиле в прошлую среду 37-летний мужчина выехал домой. После этого связь с ним прервалась. Спустя какое-то время его автомобиль обнаружили поврежденным на обочине, в районе1745 километра трассы М5. Водителя в салоне не было. Расследование показало, что владелец покинул авто и по бездорожью удалился почти на два километра в сторону лесного массива. Прочесав лес и болота, спасатели нашли личные вещи пропавшего, его обувь, одежду, сотовый телефон. Самого мужчины будто след простыл. Поиски продолжаются всеобщими силами.

Еще один человек, на этот раз пожилой, пропал в городе Юрюзань. 84-летний дедушка после обеда 15 августа вышел из дома, не взяв с собой телефон. Жену не предупредил. И исчез. При расспросе местных жителей, стало понятно, что пенсионер двигался по дороге в районе бывшего пионерлагеря. Больше ничего неизвестно. К поиску подключили кинологов с собаками. Пешком спасатели обошли пять километров вниз и вверх по течению реки Юрюзань, протекающей вдоль дороги, железнодорожные переезды, лесной массив. Сегодня поисковые работы продолжаются.