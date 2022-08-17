Алена Рапопорт сообщила, что ее муж бизнесмен Дэн Рапопорт умер, и начато расследование

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 августа 2022, 08:43 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Уроженка Украины Алена Рапопорт сообщила, что ее муж американский бизнесмен Дэн Рапопорт умер в Вашингтоне, и в связи с его уходом из жизни начато расследование.

Вдова Рапопорта, инвестора и бывшего совладельца московского клуба Soho Rooms, сообщила: «к нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет». Она опровергла сообщения, появившиеся ранее, о самоубийстве Рапопорта.

Алена Рапопорт не уточнила причину смерти Дэна, но отметила, что идет расследование. Дэну Рапопорту было 52 года.

Во вторник журналистка Юния Пугачева в своем Telegram написала, что бизнесмен Дэн Рапопорт выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Пугачева также писала, что в мае она видела Рапопорта в одном из лондонских баров, а его супруга якобы ушла от него.

Алена Рапопорт опровергла все домыслы: «Ни записок, ни самоубийства, ни поездки в Лондон, ни ухода — не было». Вдова рассказала, что они с мужем собирались встретиться, у него были назначены встречи, были планы. По словам Алены, Дэн их эвакуировал из Киева, а сам вернулся туда помогать Украине. По ее словам, далее они планировали встретиться в США.

В Soho Rooms заявили, что бизнесмен уже не имеет к ним отношения, - передает РБК.

Дэн Рапопорт - уроженец Латвии. В 1980 году его семья эмигрировала из Риги в США после получения политического убежища. В 1991 году он окончил Хьюстонский университет. После окончания учебы он перебрался в Россию и стал инвестиционным банкиром. В 2012 году он вернулся в США.