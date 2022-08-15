На трассе в Челябинской области семью чуть не убило упавшее дерево

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

15 августа 2022, 12:23 Анна Семенова

В автомобиле все выжили, но получили травмы. Фото: ПСС Челябинской области

Травмы получили три человека, в том числе ребенок.

Иногда причинами ЧП становятся непреодолимые обстоятельства. Например, вчера, 14 августа, береза у обочины дороги настигла ничего не подозревающую семью.

Женщина везла в автомобиле «Фиат» мужа и ребенка по трассе Кыштым-Челябинск. Неподалеку от села Кузнецкое на проезжую часть вдруг начало падать огромное дерево. Водителю пришлось резко уйти на обочину, где машина врезалась в стоящие стволы. Основной удар пришелся на сторону женщины.

Очевидцы не растерялись и не остались равнодушными, сразу подбежали и начали оказывать помощь пострадавшим, а также вызвали спасателей и скорую. Прибывшим сотрудникам ПСС пришлось деблокировать салон, чтобы достать водительницу. Помощь врачей понадобилась всей семье, оба родителя и ребенок получили травмы различной степени тяжести.