В Москве жителей дома эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества

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14 августа 2022, 22:28

фото с сайта АГН

В Москве в воскресенье вечером жителей пятиэтажного дома номер 11 по проспекту 40 лет Октября эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества. Предположительно, произошла утечка газа.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что для временного размещения эвакуированных людей направлено два автобуса Мосгортранса. Занят правый ряд проезжей части в районе места происшествия, движение не ограничено. На месте работают оперативные службы города.

По информации АГН "Москва", в результате утечки газа три человека пострадали.

В подъезде дома ранее появился запах вещества неизвестного происхождения. Силами пожарно-спасательной службы началась эвакуация людей из квартир. По предварительным данным, удалось эвакуировать 20 человек.