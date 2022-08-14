На озере Увильды трех южноуральцев на сап-бордах закинуло волнами на остров

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

14 августа 2022, 08:03 Анна Семенова

Происшествие закончилось благополучно, но без жилетов плавать нельзя. Фото: ПСС Челябинской области

Молодые люди отправились в плавание без спасательных жилетов.

Жаркое лето так и шепчет: поезжай на озеро! А уж какой теперь водоем да без модных сап-бордов. Только вот правила безопасности соблюдают, увы, не все, новоявленные мореходы.

Так вчера, 13 августа, на озере Увильды трое молодых людей не смогли справиться со стихией самостоятельно и вызвали на помощь спасателей. Днем друзья катались на надувных досках в районе базы «Лесное озеро», но не глядя на сильный ветер, вышли из тихой заводи. И не смогли обуздать волны.

В указанный дрейфующими южноуральцами район выехали спасатели Кыштымского отряда. Оказалось, что все трое без спасательных жилетов, нужно было спешить. Горе-туристы нашлись на одном из островков, их эвакуировали к берегу.