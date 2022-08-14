Мотоциклист погиб в ходе ДТП на пересечении Рублевского и Можайского шоссе в Москве

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14 августа 2022, 07:47

мотоцикл, https://unsplash.com/photos/Wbtuuty_dHo

Мотоциклист погиб в результате аварии в районе пересечения Рублевского шоссе с Можайским. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Согласно последней информации, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, вследствие чего мотоциклист погиб. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы заявили, что из-за аварии движение машин на участке в сторону Можайского шоссе производится по одной полосе из трех.