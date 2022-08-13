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Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

В Челябинской области мужчина купил водительские права в интернет-магазине

, 16:04

В Челябинской области мужчина купил водительские права в интернет-магазине
Челябинец решил не учиться на права, а просто купил их. Фото: ru.freepik.com

Подделку вычислили сотрудники ГИБДД.

Полицейский патруль остановил для проверки документов отечественную легковушку в Увельском районе. За рулем «десятки» находился 29-летний водитель, житель Челябинска. Права, которые он подал для проверки, показались опытному инспектору подозрительными. Корочки забрали на экспертизу. Когда подтвердилось, что это подделка, молодой мужчина пояснил, что купил документ в интернет-магазине.

По факту подделки документов возбуждено уголовное дело. С водителя взяли обязательство о явке. Сейчас устанавливаются лица, торгующие водительскими удостоверениями.

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