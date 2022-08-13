В Челябинске задержали продавца фальшивых авиабилетов и сертификатов на жилье

Полицейские ищут пострадавших от рук мошенницы.
Бизнес-вумен из Челябинска занималась бронированием авиабилетов и жилья, а еще продавала сертификаты на авиаперелеты по России по бюджетной стоимости – пять тысяч рублей. Только вот данная услуга оказалась оплаченной только в одну сторону. Те, кто позарился на смешную цену, вынуждены были оплачивать возвращение домой из своего кармана.
В полицию на сегодняшний день обратилось девять пострадавших от рук предпринимательницы. Общая сумма ущерба составляет более 250 тысяч рублей. Однако следователи считают, что потерпевших может быть куда больше, и не только из Челябинской области.
38-летняя женщина задержана, возбуждено уголовное дело за
мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Обвиняемая может лишиться свободы на шесть лет.
В ГУ МВД по Челябинской области просят обратиться в полицию всех, кто столкнулся с противоправными действиями данной гражданки.