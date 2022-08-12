В Челябинске на городском пляже чуть не утонул 11-летний ребенок

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12 августа 2022, 12:44 Анна Семенова

Спасатели призывают следить за своими детьми на пляже. Фото: страница Городской администрации Вконтакте

Родители оставили мальчика без присмотра, к счастью, его увидели спасатели.

Терять бдительность нельзя даже на официальных местах отдыха, где оборудованы места для купания и есть спасательный пост. Трагедия может произойти быстро, внезапно, и исправить ее уже не получится.

В четверг, 11 августа челябинская семья отдыхала на пляже «Каспийский берег», 11 –летний сын плескался в воде, а взрослые отвлеклись на разговоры на берегу. Мама и папа не видели, что их ребенок ушел под воду. К счастью, спасатели оказались бдительнее и вскоре уже доставали из воды перепуганного мальчишку. Тонуть школьник начала в восьми метрах от берега. К счастью, оперативность матросов помогла ребенку не только выжить, но даже не обращаться к врачам.

Также, по сообщению городской администрации, 10 августа был спасен 16-летний подросток на пляже «Чайка», а 9 августа помощь понадобилась 27-летнему челябинцу, который решил переплыть Первое озеро, но силы покинули его, когда он отплыл от берега 1700 метров.

