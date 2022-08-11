В Челябинске грабитель напал на женщину, загоравшую у реки

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

11 августа 2022, 18:48 Анна Семенова

Дорогая цепочка привлекла грабителя. Фото: ru.freepik.com

Добычей злоумышленника стала дорогая золотая цепочка.

О разбое средь бела дня рассказала в полиции жительница Челябинска. В жаркую погоду она загорала на берегу реки Миасс, неподалеку от Университетской набережной. Кто бы мог подумать, что горожанка станет жертвой грабителя. Неизвестный мужчина позарился на золотую цепочку, висящую на шее отдыхающей. Он подошел к ней, ударил по голове и сорвал украшение стоимостью около 50 000 рублей, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска сразу начали поиск преступника. К сожалению, ни одного свидетеля нападения в ту минуту рядом на набережной не было. Следователи отсмотрели все видеокамеры в том районе, проводили различные технические мероприятия и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 36-летний челябинец. Его задержали, сейчас возбуждено уголовное дело.