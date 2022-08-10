В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя маршрутки

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10 августа 2022, 14:49 Анна Семенова

Пьяный водитель чуть не вышел в рейс. Фото: скрин с видео в официальной группе ГИБДД Челябинской области Вконтакте

К счастью, пассажиров внутри автобуса не было.

В Челябинской области проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Благодаря сплошным проверкам общественного транспорта сегодня, 10 августа, возможно удалось предотвратить трагедию.

Сотрудники ГИБДД остановили в Челябинске «Форд Транзит», который работал на 62 маршруте. За рулем находился 59-летний водитель, который странно себя вел при проверке документов. Полицейские заподозрили алкогольное опьянение, отстранили мужчину от управления транспортным средством и отвели на освидетельствование. В этот момент салон автобуса был пуст, гражданин только собирался в рейс.

Алкотестер показал результат в 1,34 мг/л, допустимый максимум - 0,16 мг/л. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении за «Управление транспортным средством в состояние опьянения». Прав, а равно и заработка он может лишиться на 1,5-2 года, кроме того ему светит штраф 30 тысяч рублей.