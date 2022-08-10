В Магнитогорске одинокая пенсионерка всю ночь звала на помощь

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

10 августа 2022, 09:03 Анна Семенова

Часто мы не задумываемся о том, что кому-то нужна наша помощь. фото: ru.freepik.com

Соседи вызвали полицию только утром.

К сожалению, современное общество очень скупо на сострадание. Крики о помощи очень часто остаются без внимания, и человек может просто погибнуть. В Магнитогорске происшествие с одинокой 70-летней пенсионеркой чуть не закончилось трагедией. Бабушка вечером принимала ванну, но ей стало плохо, и самостоятельно выбраться она не смогла. Ситуация осложнялась тем, что у пожилой женщины сахарный диабет и ей необходимо вовремя принимать жизненно важные лекарства. Прием по часам был пропущен, но стучать в стену и кричать о помощи было бесполезно, никто не отзывался. Шансов выжить оставалось все меньше.

Обессиленная старушка несколько часов пыталась обратить на себя внимание соседей, и только на следующее утром, около 10 часов кто-то позвонил в полицию. Спасатели прибыли на место, попали в квартиру через окно, достали пострадавшую из ванной, уложили на диван и оказали первую помощь. Затем открыли изнутри входную дверь и впустили сотрудников скорой.

Второй случай, когда невнимательность друзей привела к гибели молодого человека, произошла в Троицке. Там два дня искали тело утонувшего 21-летнего местного жителя. Компания, в которой парень отправился плавать на реку Увелька, не заметила его пропажи. Очевидцы рассказали, что ребята переплыли водоем в одну сторону, поплыли обратно, но устали, развернулись в воде и вернулись к противоположному берегу. Где и когда утонул их друг, никто сказать не смог.

Водолазы прочесали большое расстояние и нашли тело троичанина на глубине двух метров в восьми метрах от берега.