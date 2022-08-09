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Аргументы Недели Происшествия 13+

Трое рабочих погибли в канализационном колодце в Белгородской области

, 19:14 Источник: Telegram

Трое рабочих погибли в канализационном колодце в Белгородской области
канализация, https://unsplash.com/photos/FvqV_f7svSU

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во вторник, 9 августа, три человека погибли в канализационном колодце. Один в настоящий момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

Происшествие случилось в Ровеньках. Установлено, что бригада рабочих ООО "Экологические системы" производила замену насоса в канализационном колодце, когда у одного из них повредился противогаз. Второй сотрудник, у которого не была средства зашиты, пришел на помощь товарищу и получил ожог дыхательных путей. Еще два работника спустились в колодец, чтобы помочь, однако надышались аммиачными парами.

Три человека погибли. За жизнь еще одного рабочего сейчас ведут борьбу врачи.

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