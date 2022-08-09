Бригады скорой помощи из Сакского района и Евпатории выехали в крымскую Новофедоровку, где ранее прогремели взрывы

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9 августа 2022, 16:49 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В крымскую Новофедоровку, где ранее прогремели несколько взрывов, выехали бригады скорой помощи из Сакского района и Евпатории. Об этом сообщили во вторник, 9 августа, журналистам диспетчеры.

Уточняется, что на месте происшествия сейчас находятся все службы. Известно, что в районе в настоящий момент работают медики из Сакского района и Евпатории.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее также сообщил, что выехал в село Новофедоровка, расположенное на западном побережье республики, после поступившей информации о нескольких взрывах.