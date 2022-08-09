На стихийном пляже в Челябинской области утонул 21-летний троичанин

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

9 августа 2022, 10:41 Анна Семенова

Лето- самая горячая пора для спасателей. Фото: ПСС Челябинской области

Компания решила переплыть реку, но на берег вышли не все.

Хотя об опасности купания в неприспособленных для этого местах напоминают постоянно, каждый год фиксируются все новые жертвы беспечности.

Так вчера, 8 августа, в Троицке на реке Увелька утонул молодой местный житель. Вечером компания друзей в частном секторе на улице Пролетарской решила позабавиться и переплыть речку. После заплыва на противоположном берегу оказались не все. Ребята пытались самостоятельно отыскать друга, но не смогли. Пришлось рассказать все родственникам и сообщить в полицию.

На место отправились спасатели Троицкого отряда. До темноты специалисты обследовали участок реки с лодки с помощью специальных приспособлений «кошек». Но так как точного места молодежь указать не смогла, поиски усложнились. Кроме того, Увелька славится перепадами глубины от двух до пяти метров. Поэтому утонувший так и не был обнаружен. Сегодня поисковые работы продолжились.



Также на два дня затянулись поиски на Бакальском водохранилище, где во время купания исчез 40-летний мужчина. Водолазы обнаружили погибшего в понедельник, тело находилось на глубине четырех метров в десяти метрах от берега.

Теперь обстоятельства случившегося выясняют полицейские.