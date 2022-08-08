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Аргументы Недели Происшествия 13+

На Шпицбергене белый медведь напал в лагере на туристку из Франции

, 17:12

На Шпицбергене белый медведь напал в лагере на туристку из Франции
фото: pixabay.com

На архипелаге Шпицберген белый медведь напал в лагере на туристку из Франции. Женщина пострадала. С поврежденной рукой француженку госпитализировали.

В больницу Лонгйира ее доставили на вертолете. Жизни 40-летней женщины ничего не угрожает. Сюжет о нападении белого медведя на лагерь показал норвежский телеканал NRK.

Туристическая группа из 25 человек установила палаточный лагерь недалеко от населенного пункта Свеаслетте на Исфьорде (второй по длине фьорд на Шпицбергене).

Хищник напал на туристку. Пострадавшая попала в больницу. Зверя отпугнули полицейские.
Власти Шпицбергена обсуждают, как поступить с белым медведем.

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