В выходные на водоемах Челябинской области утонуло два человека

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

8 августа 2022, 10:58 Анна Семенова

В жаркие летние дни спасатели не сидят без работы. Фото: ПСС Челябинской области

Спасатели призывают не забывать о мерах безопасности во время купания.

Всего за прошедшую неделю спасатели 32 раза выезжали на вызовы. В ходе поисковых и спасательных работ жизнь сохранили 18 пострадавшим, в четырех случаях оставалось только констатировать гибель.

В минувшую субботу на озере Урефты пропал рыбак. Очевидцы сообщили в полицию, что видели, как 5 августа мужчина вышел на воду на лодке. Вскоре они услышали звук падения и всплеск, раздавшийся в густых камышах. Утром лодка с рыбаком не вернулась на берег.

На поиски пропавшего отрядили спасателей Мобильного отряда. Обследуя прибрежную зону, они обнаружили в камышах пустую лодку, вскоре нашлось и тело погибшего.

Еще одно ЧП произошло в Саткинском районе. Здесь, на местном водохранилище в черте Бакальского городского округа, в воскресенье исчез во время купания в запрещенном для этого месте мужчина. Компания, с которой отдыхал пропавший, точное место его заплыва указать не смогла. Спасатели начали поиск вчера и продолжают сегодня. Акватория прочесывается с лодки при помощи специальных приспособлений, «кошек». Также пешком обходится береговая линия.



В Поисково-спасательной службе напомнили всем любителям досуга у воды, что необходимо соблюдать простые правила безопасности: не рисковать жизнью и не заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без присмотра детей во время купания и игр у воды.