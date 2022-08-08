В выходные на водоемах Челябинской области утонуло два человека

Спасатели призывают не забывать о мерах безопасности во время купания.
Всего за прошедшую неделю спасатели 32 раза выезжали на вызовы. В ходе поисковых и спасательных работ жизнь сохранили 18 пострадавшим, в четырех случаях оставалось только констатировать гибель.
В минувшую субботу на озере Урефты пропал рыбак. Очевидцы сообщили в полицию, что видели, как 5 августа мужчина вышел на воду на лодке. Вскоре они услышали звук падения и всплеск, раздавшийся в густых камышах. Утром лодка с рыбаком не вернулась на берег.
На поиски пропавшего отрядили спасателей Мобильного отряда. Обследуя прибрежную зону, они обнаружили в камышах пустую лодку, вскоре нашлось и тело погибшего.
Еще одно ЧП произошло в Саткинском районе. Здесь, на местном водохранилище в черте Бакальского городского округа, в воскресенье исчез во время купания в запрещенном для этого месте мужчина. Компания, с которой отдыхал пропавший, точное место его заплыва указать не смогла. Спасатели начали поиск вчера и продолжают сегодня. Акватория прочесывается с лодки при помощи специальных приспособлений, «кошек». Также пешком обходится береговая линия.
В Поисково-спасательной службе напомнили всем любителям досуга у воды, что необходимо соблюдать простые правила безопасности: не рисковать жизнью и не заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без присмотра детей во время купания и игр у воды.