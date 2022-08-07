В нацпарке «Таганай» девочку травмировал упавший на голову камень

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7 августа 2022, 16:21 Анна Семенова

Юная туристка была передана врачам скорой. Фото: ПСС Челябинской области

Туристы не обратили внимания на сорвавшийся булыжник.

Летом любители туристического отдыха штурмуют знаменитые места Южного Урала, в списке каждого покорителя гор есть, разумеется, Таганай. Но не всегда люди помнят о простых правилах безопасности, планируя восхождение.

Так в субботу, 6 августа, ЧП произошло на скальном участке от Приюта Таганай до Откликного гребня. Это довольно простая тропа, альпинистское снаряжение здесь не требуется, поэтому часто местность покоряют всей семьей, с детьми. Вот и на этот раз родители поднимались на вершину, чтобы полюбоваться видом, вместе с шестилетней дочкой. Группа, шедшая выше, не обратила внимания, что у них из-под ног вырвался и полетел вниз камень, а те, кто был снизу, не успели среагировать и отскочить. В итоге глыба угодила ребенку в голову.

Как рассказала позже медикам мама пострадавшей девочки, от удара юная туристка даже потеряла сознание на пару секунд. На лице сразу проступили синяки и ссадины, ребенок был сонливым. Стало понятно – травма серьезная. Звонок спасателям, и вот на место уже мчатся специалисты Златоустовского отряда. Они эвакуировали девочку и ее папу на квадроциклах. Время от времени малышка засыпала, нужно было спешить. На Центральной усадьбе пострадавшую передали врачам скорой, которая уже ожидала.

В Поисково-спасательной службе напоминают, что каждый турист должен быть предельно внимательным, отправляясь в горы.