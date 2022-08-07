На трассе М-5 в Челябинской области легковушка врезалась в пассажирский автобус

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7 августа 2022, 15:43 Анна Семенова

ВАЗ смяло так, что водитель погиб на месте. Фото: ПСС Челябинской области

Водитель «четырнадцатой» погиб на месте.

Недаром трассу М-5 в народе называют «трассой смерти». Очередная авария, произошедшая сегодня ранним утром, вновь подтвердила этот недобрый статус автодороги. На 1627 километре столкнулись ВАЗ 2114 и пассажирский автобус, в котором находилось 40 пассажиров.

Легковушку смяло настолько сильно, что без помощи спасателей было не обойтись. На место прибыли специалисты Усть-Катавского отряда ПСС Челябинской области. Пассажирку «четырнадцатой» увезли на скорой с травмами, а вот водитель данного авто погиб на месте, его тело смогли вытащить из покореженного железа только используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

В Поисково-спасательной службе Челябинской области сообщают, что пассажиры автобуса тоже обратились за помощью: одному из детей в салоне после аварии стало плохо.

Сейчас расследуются обстоятельства, при которых произошло ДТП.