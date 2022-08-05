90-летний дедушка, 4 дня блуждавший по лесу в Челябинской области, нашёлся

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

5 августа 2022, 12:46 Анна Семенова

Дедушка слаб, но с ним всё в порядке. Фото: ПСС Челябинской области

Пенсионер смог самостоятельно выйти к населённому пункту.

Пенсионер, которому уже 90 лет, отправился по привычному маршруту за ягодами, но домой так и не вернулся. Родственники забили тревогу, спасатели не смогли отыскать дедушку ни на первый, ни на второй день после пропажи, телефона у него с собой не было, родные смогли только предположить путь, которым ягодник мог отправиться.

На третий день к поискам подключились волонтёры. В доме пропавшего в деревне Киржакуль был развёрнут настоящий штаб: по утрам всё собирались там вместе с картой и обозначали квадраты, которые будут прочесывать группами.

За судьбу дедушки переживала вся Челябинская область. И вот сегодня стало известно: он нашёлся живым! Более того, после четырёх ночей, проведённых в лесу, пожилой мужчина смог самостоятельно выйти к населённому пункту Шимаковка и попросить о помощи. Местный житель утром привёз пенсионера домой. После такого путешествия ягодник сильно ослаб, но смог самостоятельно дойти до родных и успокоить их.