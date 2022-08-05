Два кольца с бриллиантами более чем на один миллион рублей похитили из торгового центра в Москве

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5 августа 2022, 10:03

кольцо с бриллиантами, https://unsplash.com/photos/ecDfT5W__C8

Неизвестный злоумышленник ограбил ювелирный магазин в торговом центре, расположенном на Пресненской набережной в Москве. Согласно последним данным, ущерб составил более одного миллиона рублей.

В полицию с заявлением обратился представитель организации. Установлено, что 3 авгста в ювелирном магазине в торговом центре "Афимолл Сити" неизвестный открыто похитил с прилавка два кольца из белого золота, украшенных бриллиантами, а затем скрылся.

По факту случившегося было заведено уголовное дело о грабеже, ведется следствие, передает Агентство городских новостей "Москва". Злоумышленника ищут.