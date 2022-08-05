В Челябинской области спасатели удержали 15-летнего детдомовца от самоубийства

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

5 августа 2022, 08:55 Анна Семенова

Подросткам часто кажется, что ситуацию не исправить. Фото: ru.freepik.com

Ребенок хотел сброситься с крыши дома.

Тревожный сигнал в службу спасения вчера, 4 августа. Жители Усть-Катава сообщили, что на крыше одного из домов по улице Социалистическая стоит молодой человек, который явно задумал недоброе. К указанному месту сразу же примчались спасатели, полицейские, скорая и работники прокуратуры.

Бойцы МЧС поднялись на крышу и стали беседовать с подростком. Оказалось, что ему 15 лет, он воспитанник местного детского дома. Специалисты расспросили хоть и большого, но ребенка о проблемах, объяснили, что любую из них можно решить и уговорили не совершать то, чего будет не изменить.

Юноша сумел принять верное решение и вместе со спасателями спустился на землю, где его передали врачам.



Кстати, на крышу подросток попал через чердак, который не закрыли после проведенного ремонта.