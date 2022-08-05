Челябинский полицейский и его отец спасли человека из горящего автомобиля

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5 августа 2022, 07:00 Анна Семенова

От машины почти ничего не осталось. Фото: УГИБДД Челябинской области

Подвиг работник ГИБДД совершил в свой выходной день.

Старший лейтенант полиции Алексей Братилов в свой выходной вместе с отцом ехал по личным делам в Кыштым. На трассе Миасс – Карабаш – Кыштым сотрудник ГИБДД стал свидетелем того, как встречная машина врезалась в бордюр и съехала в кювет, после чего опрокинулась.

Братилов с его отцом немедленно бросились на помощь. В следующую секунду авто загорелось. Мужчины открыли заднюю дверь и через нее вытащили водителя. Пока ждали спасателей, пытались самостоятельно сбить пламя.

Прибывшая скорая увезла пострадавшего, 59-летнего жителя ЯНАО в больницу. Сейчас с ним все в порядке, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Спасенный гость Челябинской области поблагодарил своих спасителей. В ГУ МВД решили поощрить полицейского и его отца.