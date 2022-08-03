В Челябинской области второй день ищут пожилого собирателя ягод

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3 августа 2022, 11:05 Анна Семенова

Участники спасательной операции по поиску дедушки прочесывают местность. Фото: ПСС Челябинской области

90-летний дедушка не вернулся из леса.

Часто тихая охота заканчивается вызовом спасателей. На днях у южноуральских поисковиков добавилось в копилку сразу два новых случая. В первом за помощью обратились две жительницы Миасса, которые потеряли своего спутника. Мужчина, на чьей машине они отправились за ягодами в район села Черновское, не вернулся в назначенное время к автомобилю. В салоне остались не только ключи, но и телефон, так что связаться с его владельцем не было никакой возможности. Три с лишним часа спасатели прочесывали местность на квадроциклах и пешком. А потом тот, кого искали, вышел на связь. Выяснилось, что он давно уже дома: когда не смог найти дорогу к машине, поймал попутку и вернулся в город. По словам «потеряшки», он решил, что ждать на месте четыре часа его никто не будет…

Другая ситуация пока не разрешилась благополучно. 90-летний дедушка из деревни Киржакуль вышел в ближайший лесок за ягодами еще 1 августа. Но домой до сих пор не вернулся. Родственники обратились к спасателям. Связаться с пенсионером нет возможности, известно лишь примерное направление, в котором он обычно ходил.

Участники спасательной операции с перерывом на ночь обследуют все тропинки, дороги и чащу пешком и на квадроциклах.