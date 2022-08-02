В Челябинске автобус впечатал легковушку в железный забор

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2 августа 2022, 08:04 Анна Семенова

Две пассажирки "Опеля" получили травмы. Фото: отделение пропаганды ПДД ГИБДД Челябинска, видео: Интерсвязь

Пассажиров в общественном транспорте в этот момент не было.

Странное ДТП произошло сегодня, 2 августа, в 7 утра на улице Молодогвардейцев, возле гостиницы «Виктория». Автобус «Нефаз» двигался по Комсомольскому проспекту прямо, но в какой-то момент резко свернул влево, выскочил на встречку и протаранил легковушку «Опель Мокка». Легкая иномарка впечаталась в железное ограждение, перед этим успев врезаться в «Ладу Гранта». Автобус же продолжил движение и заехал прямо на крыльцо отеля.

Пассажирки «Опеля», 41 и 67 лет получили травмы. Автобус был без пассажиров, что явно сократило количество жертв аварии.

Как сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, проводится административное расследование. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. В группе «Челябинский транспорт» социальной сети «Вконтакте» предполагают, что водителю «Нефаза» могло стать плохо, также есть версия, что он уходил от лихой маршрутки.