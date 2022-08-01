Подмосковные спасатели нашли в лесу двоих заблудившихся подростков в районе Егорьевска

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1 августа 2022, 08:34

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Два подростка заблудились в минувшие выходные в лесу в Егорьевском районе Подмосковья. Выйти из леса ребятам помогли спасатели. Представители Московской областной противопожарно-спасательной службы рассказали, что к ним в воскресенье вечером обратилась мать одного из подростков.

По словам женщины, в 21 час ей позвонил ее сын и рассказал, что они с другом выехали на велосипедах из деревни Рыжево в сторону леса исследовать местность и заблудились. Полтора часа ребята пытались найти обратную дорогу, но их мобильные телефоны начали разряжаться. Тогда подростки решили связаться с родными. А родственники обратились за помощью к спасателям.

Начальник 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Михайлов сообщил детали поисков ребят. По его информации, прибыв в район предполагаемого поиска, спасатели связались с подростками по телефону, получили координаты их местоположения и направились в сторону их нахождения. Ребята находились довольно далеко: расстояние между деревнями Рыжово и Соколово около 12 км.

Спасатели прочесывали лес, пробираясь через бурелом и болотистую местность, поддерживая с подростками связь по телефону и работая на отклик.

Ребят искали три часа. Подростки, к счастью, живы и здоровы. Спасатели вывели их из леса и передали родителям, - сообщает АГН «Москва».