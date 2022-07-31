В Челябинской области на карьере утонул мужчина

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

31 июля 2022, 14:31 Анна Семенова

Спасатели обнаружили тело погибшего только спустя два часа. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

О его исчезновении сообщили максимально быстро, но поиск тела занял два часа.

Молодой мужчина, 44 года, утонул в субботу днем на карьере в Красноармейском районе. Скоротать жаркие выходные челябинец решил на водоеме в деревне Сычево. Его исчезновение заметил рыбак, который ловил рыбу на берегу карьера. Пловец поговорил с ним о жизни, а потом решил искупаться, но обратно не вернулся. Очевидец сразу же сообщил об этом в полицию, а правоохранители переадресовали вызов спасателям.

Специалисты, прибыв на место, начали прочесывать акваторию от места входа пропавшего в воду. На поиск тела у них ушло два часа. Утонувшего обнаружили с помощью специального приспособления «кошка» в десяти метрах от берега, на глубине порядка трех метров. Спасатели вытащили его и передали полицейским.



В службе спасения подчеркивают: не рискуйте жизнью, купаясь в нетрезвом состоянии, тем более в местах, где нет спасателей.

